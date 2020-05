Detectan una mutación del coronavirus que se propaga más rápido y con más carga viral que el original

Un nuevo estudio, actualmente todavía en faso preliminar del Laboratorio Nacional de Los Alamos, rastreó mutaciones durante todo el brote y ha pronosticado que una cepa del virus es más infecciosa que la cepa original de Wuhan. La nueva cepa hizo su aparición en Europa en febrero y emigró rápidamente a la costa este de Estados Unidos. Desde mediados de marzo, es la variante del virus dominante. No obstante y como señala David O'Connor, virólogo de la Universidad de Wisconsin, en The Washington Post, los datos recogidos por la investigación del Laboratorio de Alamos no son datos recogidos al azar, sino que provienen en su mayoría de Europa y América del Norte, y hay que tomarlos por tanto con precaución.