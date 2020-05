La diarrea y la fiebre en niños pueden ser síntomas de Covid-19

La diarrea con fiebre en niños expuestos a coronavirus pueden ser síntomas de que están infectados de Covid-19, según un estudio publicado en la revista 'Frontiers in Pediatrics'.

"La mayoría de los niños solo están afectados levemente por el Covid-19 y los pocos casos graves suelen tener problemas de salud subyacentes . Es fácil pasar por alto su diagnóstico en la etapa inicial, cuando un niño tiene síntomas no respiratorios o sufre de otra enfermedad", explica el autor de este estudio, Wenbin Li, que trabaja en el Departamento de Pediatría del Hospital Tongji en Wuhan (China).

En este estudio, Li y sus colegas explican las características clínicas de los niños ingresados en el hospital con síntomas no respiratorios, a los que posteriormente se les diagnosticó neumonía y Covid-19.

"Estos niños tenían problemas no relacionados, por ejemplo, uno tenía un cálculo renal, otro un traumatismo craneal. Todos tenían neumonía confirmada por una tomografía computarizada de tórax antes o poco después del ingreso y luego se confirmó que tenían Covid-19. Si bien sus síntomas iniciales pueden no estar relacionados, o sus síntomas de Covid-19 fueron inicialmente leves o relativamente ocultos antes de su admisión en el hospital, es importante señalar que 4 de los 5 casos presentaban síntomas del tracto digestivo como primera manifestación de esta enfermedad", indican los científicos.