Dos pacientes de 59 y 66 años vencen en menos de 8 días al covid con un tratamiento contra el cáncer infantil

Se han convertido en dos medicamentos andantes para los nuevos diagnosticados. No solo eso, cuantos más donantes haya de linfocitos T, más rango poblacional se puede cubrir con la creación de esta 'Linfoteca' ya que además hay que tener en cuenta, entre otros aspectos, la compatibilidad entre donante y receptor. Dolores, madrileña de 59 años, ha sido la primera paciente de este ensayo clínico. "Los médicos me explicaron esta terapia de cáncer infantil adaptada para curar a pacientes de Covid-19 y no dudé ni un segundo. No me daba miedo porque confiaba en los médicos. A los 2 o 3 días ya me encontraba mejor y me mandaron a casa enseguida sin oxígeno ni nada", explica.