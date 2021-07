La vacuna Moderna recibe luz verde de la EMA para ser usada en jóvenes entre 12 y 17 años

En el comunicado, así mismo, se detalla que el CHMP señaló en su evaluación que, "debido al número limitado de niños y adolescentes incluidos en el estudio, el ensayo no pudo haber detectado nuevos efectos secundarios poco frecuentes, ni estimado el riesgo de efectos secundarios conocidos como miocarditis (inflamación del músculo cardíaco) y pericarditis (inflamación de la membrana que rodea el corazón)". No obstante, subrayan que, sin embargo, el perfil de seguridad general de Moderna determinado en adultos se confirmó en el estudio de adolescentes. Por lo tanto, el CHMP considera que los beneficios de esta vacuna en niños de 12 a 17 años "superan los riesgos", y "en particular en aquellos con afecciones que aumentan el riesgo de enfermedad grave".



La vacuna de Spikevax, antes conocida como Moderna, "funciona preparando el cuerpo para defenderse contra la covid-19". Contiene una molécula llamada ARN mensajero (ARNm) que tiene "instrucciones para producir la proteína de pico", presente en la superficie del virus SARS-CoV-2, la cual "el virus necesita para ingresar a las células del cuerpo". Cuando una persona recibe la vacuna, explica el comunicado de la EMA, "algunas de sus células leerán las instrucciones del ARNm y producirán temporalmente la proteína de pico". Así, "el sistema inmunológico de la persona reconocerá esta proteína como extraña y producirá anticuerpos y activará las células T (glóbulos blancos) para atacarla. Si, más adelante, la persona entra en contacto con el virus SARS-CoV-2, su sistema inmunológico lo reconocerá y estará listo para defender al cuerpo contra él". Más allá, explican, "el ARNm de la vacuna no permanece en el cuerpo ya que se descompone poco después de la vacunación".