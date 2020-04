El empresario detenido por el robo de mascarillas en Galicia ganó 60.000 euros por su venta

Modus operandi

Estos hechos ocurrieron antes de que se produjera el estado de alarma en nuestro país por lo que no tendrá ningún agravante al no haberse saltado el confinamiento. Ante el juzgado el empresario ha admitido la venta de las mascarillas por el valor de 60.000 euros, haciendo hincapié en que solo ganó eso y que no se llevó ningún material más.