Un enfermero de UCI llama a no aplaudir el 26 de abril: “Que el silencio sea la voz de los sanitarios”

“Me gustaría pedir que este 26 de abril la gente no salga a las ventanas, que el silencio de los aplausos de este domingo sea la voz de los sanitarios que no podemos salir a la calle para manifestarnos, que no se nos están realizando los test, que no es justo, que nos ayudéis una vez más y no salgáis a la ventana, que el silencio sea la voz de los sanitarios que, insisto, no podemos salir a manifestarnos “, comienza diciendo en un vídeo que se ha hecho viral en las redes sociales, antes de invitar al resto de personal “a que hagan lo mismo, que este 26 de abril no salgamos a las ventanas”.