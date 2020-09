Enjuagues para lavarse la boca y la lengua, tan importante como enjabonarse las manos para frenar la covid

La solución al contagio de coronavirus sigue siendo el objetivo principal del mundo y la prevención, hasta el momento, se convierte en la mejor vacuna. Y no solo con el lavado de manos y la distancia social. A medida que los meses pasan, los expertos van descubriendo nuevos hallazgos sobre los tratamientos para prevenir la infección por covid19. La llegada de una vacuna se prevé a largo plazo, mediados del año que viene, por lo que se deben buscar otras respuestas.

Se ha demostrado que se pueden detectar altas cargas virales en la cavidad oral y la garganta de algunos pacientes de covid19. El uso de enjuagues bucales eficaces contra el virus podría ayudar a reducir la carga viral y posiblemente el riesgo de transmisión del coronavirus a corto plazo. Esto podría ser útil, por ejemplo, antes de los tratamientos dentales. Sin embargo, los enjuagues bucales no son adecuados para tratar las infecciones por covid19 o para protegerse contra el contagio del virus. Son preventivos, antes de que la enfermedad se desarrolle.

Xercavins envió en el mes de marzo a un centro de investigación de referencia los estudios que realizó sobre los preparados. Desde entonces, los científicos siguen investigando los hallazgos en un laboratorio de biotecnología. No obstante, son muchas las voces que ya piden acciones por parte de las instituciones oficiales. "Con el CPC ya estamos prácticamente con la evidencia científica. El estudio publicado por virólogos de la Ruhr-Universität Bochum (Alemania) es muy contundente al señalar que el virus puede ser desactivado con enjuagues", destaca a Informativos Telecinco Xercavins, que explica en doce vídeos en Youtube este método para frenar al SARS-CoV-2.

Según el documento alemán, publicado en la revista 'Journal of Infectious Diseases' , los investigadores probaron ocho enjuagues bucales con diferentes ingredientes que están disponibles en farmacias de Alemania. Mezclaron cada enjuague bucal con partículas de virus y una sustancia de interferencia, con el fin de recrear el efecto de la saliva en la boca. La mezcla se agitó durante 30 segundos para simular el efecto de las gárgaras.

Todos los preparados probados redujeron el virus. Tres enjuagues bucales lo redujeron hasta tal punto que no se pudo detectar ningún virus después de un tiempo de exposición de 30 segundos. Si este efecto se confirma en la práctica clínica y cuánto tiempo dura, debe ser investigado en estudios posteriores. "Hacer gárgaras con un enjuague bucal no puede inhibir la producción de virus en las células, pero podría reducir la carga viral a corto plazo en los lugares donde existe un mayor potencial de infección, a saber, en la cavidad oral y la garganta, y esto podría ser útil en determinadas situaciones, como en el dentista o durante la atención médica de los pacientes de covid19", explica el líder del estudio, Toni Meister.

El coronavirus no ataca directamente al pulmón, sino que se queda en nariz y boca

Los investigadores alemanes descubrieron que, por lo general, el coronavirus no pasa directamente al pulmón y lo ataca, sino que se queda en la boca y la nariz . Estos enjuagues también se pueden aplicar en la nariz, según apunta Xercavins "Yo desde hace 20 años lo uso entre mis pacientes y funciona", precisa.

"El virus tiene una capa de grasa que se destruye con estos productos . No hablamos de antibióticos, porque actúan por contacto. Si el CPC toca el virus lo destruye. No se necesitaría un tratamiento cada ocho horas. Es un desinfectante y tenemos la suerte de que la defensa del virus es débil", añade.

Los farmacéuticos españoles apuestan por el cloruro de cetilpiridinio

No solo hay que lavarse las manos, también la boca

"Sí, en la lengua existe una altísima densidad de estos receptores, y el virus entra por la boca. Lo que tengo que hacer es, igual que me enjabono las manos, tengo que 'enjabonarme' la boca, pero no con cualquier cosa. Sí que es verdad que sabemos que durante los primeros 10 días los pacientes son asintomáticos -pero contagiosos-. Actualmente se está trabajando en una hipótesis que dice que si logramos disminuir la carga viral en la boca, podríamos ser menos contagiosos, es decir, disminuiríamos el riesgo de transmisión y, además, la enfermedad sería menos grave. Porque la carga viral está relacionada con la gravedad de la covid19", explica la vocal del COFM.

En este sentido, Rosalía constata que "sabemos que el cloruro de cetilperidinio, CPC, lo que hace es que actúa sobre la membrana lípidica del virus y lo desactiva. Se está trabajando en este sentido. Es verdad que las medidas básicas son fundamentales, pero no estamos cuidando la higiene de la boca. Como tampoco estamos cuidando el cepillo de dientes" . Y sí, no lo cuidamos en esta pandemia como deberíamos teniendo en cuenta que es un vehículo de contacto diario con la boca. De hecho, los aerosoles del baño llegan al cepillo , según confirman recientes estudios. Y eso puede convertirlo en un vehículo de transmisión.

A la hora de limpiar la boca, la experta apuesta por el CPC , "que es un principio activo que se encuentra en los colutorios . "El enjuague tiene que tener CPC o clorhexidina . El CPC no se ingiere vía oral, no se toma. Estamos hablando de hacer un 'enjabonado' en toda la cavidad oral, incluida la garganta y la lengua. Entonces, tendríamos que utilizar una pasta de dientes más específica y un enjuague con un colutorio un poco más específico", recomienda la experta.

Gozalo no es partidaria de usar otros productos más allá del CPC porque "tenemos que pensar que la mucosa bucal es parte de nuestro cuerpo y hay que protegerla. En la boca tenemos más de miles de especies de microorganismos. Unos son patógenos y otros son comensales. Incluso tenemos una flora que es buena y nos protege".

"No podemos, por enfrentarnos al coronavirus, lesionarnos la mucosa o el esmalte dental. Debemos tener cuidado en lo que utilizamos. Existe un protocolo publicado también por los dentistas donde tú vas a una consulta y lo primero que se hace es un enjuague. En cuanto al agua oxigenada, no todas se pueden utilizar vía bucal. El agua oxigenada que encontramos para desinfectar una herida no es la que se utiliza para esto. Es importante consultar con especialistas", destaca.