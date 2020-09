Un epidemiólogo de Harvard asegura que "no hay razones científicas ni de salud pública" para cerrar los colegios

Desde que se detectase la pandemia del coronavirus los contagios y las muertes no han dejado de aumentar. El virus se ha propagado de forma mundial y ha azotado a los países de los cinco continentes. Con la llegada de esta nueva enfermedad, los gobiernos han tenido que decretar confinamientos, cuarentenas, el bloqueo de fronteras y diferentes medidas como el cierre del ocio nocturno o de las escuelas y colegios .

Por este motivo, el medio de comunicación ' Infobae ' ha realizado una entrevista a Martin Kulldorff. Este epidemiólogo que trabaja en Harvard y que es sueco de nacimiento, aunque actualmente está viviendo en Estados Unidos, ha declarado que la idea de reabrir los centros educativos que han tomado algunos gobiernos y países es totalmente la correcta. Según el experto en enfermedades infecciosas, " no hay razones científicas ni de salud pública para mantener las escuelas cerradas ".

Para mostrar su opinión, el científico de Harvard ha puesto de ejemplo cómo gestionó Suecia la crisis del coronavirus en el ámbito educativo. Según él, en el pico de la pandemia no se registró un grave aumento de contagios entre los niños suecos. Sí que reconoce que se tuvieron que realizar algunos ingresos hospitalarios a los menores por contagios de covid-19 pero nunca fueron más severo que los que se producen durante la temporada de gripe. Además, Martin Kulldorff destaca que los contagios que se produjeron entre los profesores no fueron mayores que los comparados con otras profesiones: "Obviamente, un docente puede ir a la escuela y contagiarse de un compañero, como la gente que trabaja en otras profesiones. Pero no hubo un riesgo extra, en comparación".