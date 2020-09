Los errores de medicación son la tercera causa de muerte tras la enfermedad cardiaca y el cáncer

Asimismo, según el trabajo del SENSAR, realizado en más de 100 hospitales españoles y publicado en 'The British Journal of Anesthesics', señala que el 31% de los incidentes reportados sobre la seguridad del paciente se asocian a la medicación. De ellos, el 36% provocan daños en los pacientes, y el 64% restante no se asocia con ningún daño, aunque son vistos por los profesionales sanitarios como una situación de riesgo de la que aprender.