La cultura china de obedecer y callar frenó al coronavirus

España ha superado a China en cuanto a fallecimientos por coronavirus . El pico de la epidemia aún no se ha alcanzado en nuestro país: el número de contagios y de muertes está haciendo saltar todas las alarmas. Ante estos datos, muchos se preguntan ¿Cómo ha podido pasar esto? El SARS-CoV-2 tuvo origen en Wuhan, China , y desde entonces, su propagación se ha acelerado más de lo esperado por Europa y el mundo. China ya sacó los colores a Italia que lo estaba haciendo mal y sus datos han mejorado tras endurecer el aislamiento.

Los chinos iniciaron la cuarentena en España antes que nadie

El equipo de expertos del gobierno chino llegó a Italia el pasado 13 de marzo. Se trata del equipo de investigadores y médicos que combatió la enfermedad en Wuhan, foco del brote. Yang Huichuan, responsable del equipo de investigadores y vicepresidente de la Cruz Roja de China, señaló el 19 de marzo, a través de una comparecencia en Milán, cuatro errores que se deben corregir cuanto antes: hay demasiada gente en la calle, no se ha cerrado el transporte público, no se ha restringido la circulación de vehículos al máximo y no se ha parado toda la actividad económica para guardar cuarentena. Hay demasiada gente todavía trabajando.