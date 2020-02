La gripe apunta a los niños y alcanza su pico

Las esperas para ser atentidos en urgencias llevan horas. Estamos ante una epidemia y no precisamente de coronavirus, que se está cebando especialmente con los niños. Donde más efectos está teniendo es en el País Vasco. Allí la tasa es de 789 niños de cada 100 mil habitantes. En comunidades como la Valenciana y Cataluña esta cifra llega a los 400 y en Andalucía a 300. La explicación es que este año el tipo de gripe que corre es la gripe A, que afecta más a los pequeños que a los mayores. La buena noticia es que ellos son los más fuertes, 4 días y sanos. Son los mayores de 64 son los que acaban hospitalizados.

"La gripe se está olvidando por el coronavirus", ha advertido. "Preguntamos por la vacuna del coronavirus, y en la gripe, que la tenemos, no nos la ponemos. La gripe no es una enfermedad banal, pues mata a personas a diario en España, algo que no ocurre con el coronavirus", ha alertado.