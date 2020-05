España podría tener 6,5 millones de infectados por el COVID-19, según los datos de Sanidad

La CNN pidió al Ministerio de Sanidad un enlace a esos datos o a ese estudio, a lo que el departamento que dirige Salvador Illa no respondió. Una periodista de CNN apuntó ante Sánchez en su comparecencia de este sábado que la Universidad Johns Hopkins no sabía nada del citado ranking, a lo que el jefe del Ejecutivo se limitó a decir que “los números están allí”. La universidad confirmó a la cadena estadounidense que el estudio al que se refería Sánchez es inexistente.

Polémicas por los datos de los test de coronavirus

No es la primera vez que el Gobierno adultera las cifras enviadas a organizaciones internacionales sobre las pruebas realizadas. También el 28 de abril, Pedro Sánchez dijo que, según la OCDE, España era el octavo país con más pruebas de coronavirus. Sin embargo, el organismo publicó una corrección indicando que el verdadero puesto de España era el 17, y eso teniendo en cuenta los datos oficiales que le envía el Ministerio, y cuya credibilidad ha sido puesta en duda por toda la oposición en pleno desde los principios de la crisis. Los propios sanitarios se quejan aún, dos meses después del estallido de la pandemia, de que no sólo no tienen pruebas para detectar el COVID entre la población, sino ni siquiera para ellos. España es, en estos momentos, el país con más sanitarios infectados de todo el planeta: 47.481.