Un médico español viviendo en Milán advierte de la saturación de la sanidad

"Nos dijeron que era como una gripe y aunque a algunas personas les afectaba un poco más no pasaba nada…pero aunque es verdad y el 80% lo pasa como una gripe y no pasa nada. El problema es que se contagia mucho. Viene toda de golpe y los hospitales se están saturando porque hay mucha gente ingresada , y no con dos mocos, ingresada y el UCI"

"El Sistema Nacional de Salud de Italia es uno de los más fuertes y no dan abasto, están colapsados, no dan a abasto las enfermeras, los médicos, la UCI está colapsada, no hay más respiradores. Si yo ahora salgo y me pego un castañazo con la moto y me tienen que llevar al hospital, no hay nadie para atenderme, están colapsados"