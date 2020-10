Alcalá de Henares queda excluido

¿Por qué se decide el Estado de alarma?

Illa ha señalado que la transmisión comunitaria en Madrid es indiscutible. Y ha tirado de refranero para defender su postura que ha torcido el brazo de Ayuso, "que no ha querido hacer nada" y por eso hemos llegado a esta situación. " La paciencia tiene un límite. No hay más ciego de el que no quiere ver. Es muy importante que el nivel de contagios de Madrid no se extienda por el resto de España. Lo único que le importa al Gobierno de España es proteger la salud. En otras zonas de Europa con menor incidencia que en Madrid, como París, Berlín, Londres, se han tomado medidas", ha señalado Illa.

El Gobierno defiende que ha seguido siempre la evidencia científica predominante y las recomendaciones de las organizaciones internacionales y ha defendido que no hace falta un confinamiento total ahora , pero sí confinamientos perimetrales. Por este motivo considera que aunque ahora mismo hay 3.361 personas hospitalizadas en la Comunidad no es necesario un confinamiento mayor.

¿Cuándo se aplicará?

El Consejo de Ministros que se ha reunido este viernes de forma extraordinaria ha aprobado finalmente el estado de alarma en Madrid tras levantar el TSJM las restricciones impuestas por Sanidad, una medida que la fiscalía ha decidido recurrir, y después de que no se haya llegado a un acuerdo con el Gobierno regional, que se ha negado a solicitar esta medida. Las restricciones por zonas de la Comunidad no son compartidas por Sanidad. .

¿A qué zonas afecta el decreto de alarma?

¿Cuánto duran las medidas?

¿Qué puedo hacer y qué no?

La norma de Sanidad impedía que los habitantes de esos diez municipios pudieran salir de sus límites si no era por fuerza mayor (ir a trabajar, al médico, para cuidar de personas dependientes, mayores o menores...); limitaba también el aforo al 50% en bares y restaurantes, además de prohibirse el consumo en barra ; estos establecimientos de hostelería también estaban obligados a cerrar a las 23.00 horas y no admitir a clientes a partir de las 22.00h ; y las reuniones sociales estaban limitadas a seis personas. Ahora, el nuevo estado de alarma lo que hace es devolver a estas medidas su vigencia.

Estas son las restricciones

6. En cuanto a los establecimientos de hostelería y restauración y de juegos y apuestas, el aforo permitido no podrá superar el 50% en espacios interiores y del 60% en exteriores, en tanto que el consumo en barra no estará permitido. Las mesas deberán guardar una distancia de, al menos, 1,5 metros respecto a las sillas asignadas y a las demás mesas y el grupo que se siente no será superior a las seis personas. No se admitirán nuevos clientes a partir de las 22:00 horas y la hora de cierre no podrá superar las 23:00 horas, a excepción de servicios de entrega de comida a domicilio.