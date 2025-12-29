"En estos momentos de indescriptible dolor, solicitamos que se mantenga la consideración y respeto a la intimidad de nuestras familias"

Los desaparecidos en el naufragio de Indonesia son el entrenador del Valencia Femenino B Fernando Martín y tres de sus hijos

Las familias de los españoles desaparecidos en un naufragio en Indonesia han lamentado la confirmación del fallecimiento de uno de los tres menores desaparecidos tras hallarse su cuerpo sin vida y han pedido que, en la medida de lo posible, se preserve su intimidad.

Ha sido durante la madrugada de este lunes cuando los equipos de rescate del país asiático han informado, concretamente, de que han recuperado un cadáver en las aguas cercanas al lugar donde el pasado viernes naufragó el barco. Concretamente, se trata de la hija de Andrea Ortuño, superviviente del naufragio, tal como han precisado las autoridades de Indonesia.

Los familiares de los desaparecidos en el naufragio en Indonesia confían en las labores de búsqueda

Ahora, aún quedan tres españoles de la familia desaparecidos: el entrenador del Valencia CF Femenino B, Fernando Martín (44), y otros dos menores, un hijo del propio Martín y otro de su pareja, Andrea Ortuño, que pudo ser rescatada junto a otra de sus hijas.

En un comunicado, los familiares de los desparecidos han rogado "una oración por todos ellos" y han pedido espacio: "En estos momentos de indescriptible dolor, solicitamos que se mantenga la consideración y respeto a la intimidad de nuestras familias", han reclamado, al tiempo que han agradecido todo el apoyo que están recibiendo, tanto en España como en Indonesia.

Al respecto, los familiares confían en que las labores de búsqueda continuarán y han asegurado que no volverán a España "sin los cuatro, todos juntos"

El naufragio en Indonesia

La familia se encontraba de vacaciones en Indonesia, un destino turístico que ha atraído a un número creciente de visitantes europeos en los últimos años. La Agencia de Meteorología, Climatología y Geofísica de Indonesia (BMKG) ha señalado que el hundimiento se ha debido probablemente a oleaje intenso provocado por condiciones climáticas adversas. Según las autoridades locales, el motor de la embarcación habría perdido potencia antes de que esta fuera golpeada por el oleaje y comenzara a hundirse.

Andrea Ortuño también viajaba en la embarcación, pero fue rescatada junto a otra de sus hijas, según han aclarado fuentes cercanas a la familia tras una confusión inicial con las identidades. Los rescatistas, a los que se suman barcos de la Policía y buceadores profesionales, iniciaron este lunes la cuarta jornada de búsqueda.

Al operativo se ha unido hoy el barco KN Puntadewa de Basarnas, con 27 tripulantes, incluidos tres expertos buceadores, que se suman a los 70 efectivos desplegados previamente. Ha sido precisamente este lunes cuando han encontrado el cuerpo sin vida de la hija de Ortuño, a unas 0,5 millas náuticas del punto en el que naufragaron cuando iban a bordo de la embarcación de uso turístico KM Putri Sakinah, que se hundió en las aguas cercanas a la isla de Padar -este de Indonesia- alrededor de las 20.30 del viernes (13.30 GMT), tras lo cual se activó una búsqueda con lanchas y equipos de buceo.