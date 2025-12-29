Logo de telecincotelecinco
Hallado el cuerpo sin vida del segundo desaparecido en Alhaurín el Grande, Málaga

MálagaEl cuerpo sin vida del segundo desaparecido por el temporal de lluvias en Alhaurín el Grande (Málaga) ha sido localizado este lunes en las tareas de búsqueda que se desarrollaban a lo largo del río Fahala.

El cuerpo ha sido hallado en este río, ya en el término municipal de Cártama, según ha confirmado el propio presidente de la Junta, Juanma Moreno, antes de su discurso en un acto de partido.

