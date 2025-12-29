El cuerpo sin vida del segundo desaparecido por el temporal de lluvias en Alhaurín el Grande (Málaga)

Encuentran el cadáver de uno de los dos desaparecidos por el temporal en Alhaurín, Málaga

MálagaEl cuerpo sin vida del segundo desaparecido por el temporal de lluvias en Alhaurín el Grande (Málaga) ha sido localizado este lunes en las tareas de búsqueda que se desarrollaban a lo largo del río Fahala.

El cuerpo ha sido hallado en este río, ya en el término municipal de Cártama, según ha confirmado el propio presidente de la Junta, Juanma Moreno, antes de su discurso en un acto de partido.