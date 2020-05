La Universidad de Bonn alerta de que en Alemania hay diez veces más contagiados de los oficiales

Los investigadores de la Universidad de Bonn han elaborado un estudio en el que afirman que Alemania tendría 10 veces más contagiados por coronavirus que los que marcan las cifras oficiales. Los resultados preliminares del estudio, que aún no han sido revisados por pares para su publicación en una revista científica, sirven como un recordatorio de los peligros de infección por portadores no identificados del virus, algunos de los cuales no muestran síntomas, dijeron los investigadores. El miedo a un rebrote es común a todos los países.