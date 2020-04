Un estudio británico apunta que Wuhan no es el origen del coronavirus

Una nueva teoría sobre el origen del coronavirus realizado por un equipo de investigadores de la Universidad de Cambridge, sitúan al virus al sur de China entre el 13 de septiembre y y el 7 de diciembre y no en Wuhan como se creía, la ciudad donde estalló su epidemia a finales del mes de diciembre de 2019.

El estudio sitúa al virus al sur de china entre el 13 de septiembre y el 7 de diciembre. Para hacer este cálculo se han basado en un algoritmo que rastrea el movimiento global de los organismos a través de la mutación de su genes, analizando 1.001 secuencias completas del virus procedentes de todo el mundo. Presentado en la revista 'Proceedings of the National Academy of Sciences', analiza la evolución del coronavirus Sars-CoV-2 comparándolo con el del murciélago del que procede, con el que coincide en un 96 por ciento.