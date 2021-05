Las vacunas generan anticuerpos contra todas las variantes del coronavirus, según un estudio

Ahora que el proceso de vacunación en muchos países del mundo está muy avanzado, el principal miedo al que nos enfrentamos es a las nuevas variantes del SARS-CoV-2 que surgen en el mundo, más infecciosas, más letales y que podrían esquivar la eficacia de las actuales vacunas. Un estudio publicado en la revista New England Journal of Medicine muestra que la vacuna de Pfizer es eficaz con todas las variantes del coronavirus.



Varios artículos publicados estas ultimas semanas en dicha revista y también en The Lancet, muestran que las vacunas actuales frente al coronavirus se muestra eficaces con todas las variantes surgidas hasta el momento.



En este último estudio, sus autores reconocen que "el síndrome respiratorio agudo severo coronavirus 2 (SARS-CoV-2) continúa evolucionando a un ritmo acelerado, generando nuevas variantes que despiertan preocupación. Las variantes que se detectaron por primera vez en California (linaje B.1.429) y Nueva York (linaje B.1.526) están causando preocupación en los Estados Unidos y una variante que se detectó por primera vez en el Reino Unido (linaje B.1.1.7) se está extendiendo a nivel mundial y ahora ha adquirido una sustitución E484K, que confiere resistencia a ciertos anticuerpos monoclonales."