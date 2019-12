Un estudio revela el remedio más eficaz para prevenir la gripe: estar resfriado

Gripe o resfriado. Ambos infecciones virales son comunes, sobre todo cuando llega el frío, pero no son lo mismo. Congestión nasal, tos o el dolor de garganta y cabeza, son los síntomas comunes de ambas enfermedades, que suelen durar entre 18 y 72 horas. Pero, aunque las dos pueden ocasionar desde malestar y cansancio hasta fiebre baja, en el caso de la gripe puede generar, además, dolores musculares y escalofríos, que incrementar nuestra sensación de malestar.

Así lo revela un estudio llevado a cabo por la Universidad de Glasgow, Reino Unido. En la investigación, publicada en Proceedings of the National Academy of Sciences y que recoge 20 Minutos, revelan que las personas infectadas con el virus del resfriado tienen menos probabilidades de contraer gripe si ya están infectadas por un rinovirus, es decir, el que causa el resfriado común. Los dos virus se inhiben entre sí.