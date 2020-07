"No vamos mal, vamos peor": un experto advierte desde el CSIC

Antonio Figueras, científico del CSIC, no comparte el diagnóstico del Gobierno sobre la situación epidemiológica en España. El Ejecutivo aseguró que es "buena", pero el experto, a través de su cuenta de Twitter, ha señalado que "vamos mal no, lo siguiente" y que "la ola que se está formando de coronavirus es muy grave". "Lo peor es que la población no es consciente", destacó el pasado sábado.