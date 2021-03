Los expertos ya no son tan optimistas sobre el fin de la pandemia del coronavirus

A finales del pasado año, incluso a principios de enero, con tres vacunas eficaces contra el covid19, con porcentajes que llegaban al 95%, y con nuevos compuestos a punto de ser aprobados, la esperanza de controlar el virus era muy grande. Se pensaba que el virus podría ser contenido en gran medida, de manera similar a como se ha logrado controlar otros, como el sarampión . Pero los datos de las últimas semanas sobre las nuevas variantes de Sudáfrica y Brasil han socavado ese optimismo. Entre los expertos está ganando enteros una corriente que apuesta ahora por pensar que el SARS-CoV-2 no solo permanecerá con nosotros como un virus endémico, sino que continuará circulando por el mundo , mutando y provocando un número significativo de enfermedades y muertes durante los próximos años.

La peligrosa variante británica

"Sin medidas de control estrictas, incluido el cierre limitado de instituciones educativas y una implementación de vacunas muy acelerada, las hospitalizaciones y muertes por covid19 en Inglaterra en 2021 superarán a las de 2020", señalan los autores del estudio publicado por la American Association for the Advancement of Science.



Después de surgir en noviembre de 2020, la evidencia comenzó a verse en diciembre de que la variante británica estaba superando rápidamente a las variantes preexistentes en el sureste de Inglaterra. Al 15 de febrero de 2021, comprende aproximadamente el 95% de las nuevas infecciones por SARS-CoV-2 en Inglaterra y ahora se ha identificado en al menos 82 países.



Después de analizar 150.000 muestras secuenciadas de SARS-CoV-2 de todo el Reino Unido, Nicholas Davies y sus colegas del Centro para el Modelado Matemático de Enfermedades Infecciosas (CMMID, por sus siglas en inglés), en la Escuela de Higiene y Medicina Tropical de Londres, encontraron que la tasa de crecimiento poblacional relativa a esta variante en los primeros 31 días después de su observación inicial fue más alta que la de los otros 307 virus.



Aunque algunas vacunas están demostrando ser eficaces ante estas nuevas variantes, sobre todo la británica, las farmacéuticas trabajan ya en posibles refuerzos para futuras variantes, que harían que la inmunización mejore y sea resistente a las mutaciones del virus. Pero aún así, los expertos han decidido enfrían la euforia generada por el lanzamiento de las vacunas y apuntan a que la lucha contra la pandemia del SARS-CoV-2 tiene todavía un recorrido de varios años.