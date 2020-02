"Ni hay mascarillas ni las necesitas": los farmaceúticos piden calma ante la histeria

Lo farmaceúticos están más hartos de la psicósis desatada por el coronavirus ya que son los que la padecen en primera línea. No hay día en que clientes completamente sanos no les pidan, una y otra vez, unas mascarillas que ni tienen ni son necesarias. Piden que se racionalice su uso y que solo las compren quienes han tenido relación directa con un infectado o quienes han estado en zonas de riesgo. En menos de 24 horas las mascarillas médicas han alcanzado en España precios de 90 euros la unidad, lo que supone una subida del 700% .

Hasta tal punto llega la histeria colectiva que un médico del Hospital Clínico Universitario Virgen de la Victoria de Málaga ha sido expedientado por intentar robar unas 300 mascarillas. Sinán Ayape, Guillermo Martín y Ana Cosín lo viven día a día y no han dudado en dejar claro en sus farmacias la realidad, con carteles incluidos en los que dejan claro que no tienen mascarillas y algo más importante: que seguramente el que vaya a buscar una mascarilla no la necesite.