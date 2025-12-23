La Policía Nacional ha intervenido en la Diputación de Badajoz tras hallar un paquete sospechoso que resultó ser una falsa alarma

Miguel Ángel Gallardo presentó este pasado lunes su dimisión tras los resultados electorales en Extremadura

La Diputación de Badajoz se ha visto obligada a desalojar en torno a las 14:00 horas de este martes a los empleados presentes en el palacio provincial en la capital pacense tras recibir un "paquete sospechoso con cables visibles" que finalmente ha resultado ser una falsa alarma.

Según fuentes locales como 'El Periódico de Extremadura', el paquete llegó a nombre del ya exlíder del PSOE extremeño, Miguel Ángel Gallardo. En cuanto al remitente, figuraba 'Grupo 11 País Vasco'. Los agentes se han personado en el edificio, han desalojado a los empleados y han esperado la llegada de los agentes Tedax.

Se ha establecido un dispositivo de seguridad en la Diputación Provincial de Badajoz, en la calle del Obispo y aledaños, con la participación también de la Policía Local. Una vez se ha realizado el despliegue, el paquete ha sido intervenido. Sobre las 16:00 horas, según 'HOY', las autoridades han confirmado que se ha tratado de una falsa alarma.

Cables conectados a un timbre

En el interior del paquete que ha levantado sospechas había cables conectados a un timbre, aparatos que no revisten mayor gravedad, según apunta la fuente citada. Lo ocurrido ha generado tensión entre los vecinos de la zona.

Las autoridades mantienen abierta una investigación para esclarecer todo lo ocurrido y el origen del paquete. Se esperan novedades respecto a este suceso que se produce días después de las elecciones en Extremadura.