Las vacunas tienen fases como las desescaladas: el ranking actual y por qué no es malo dar un paso atrás

Y las prisas no son buenas, como ya ha dejado claro la OMS, que ya considera que hasta 2022 no habrá vacuna para dar a la población en general pese a los alardes de chinos y rusos, en una batalla que además de sanitaria se ha convertido en política. La vacuna, de lograrse, deberá ser para todos, proteger durante un largo periodo de tiempo y no dar una falsa sensación de seguridad si no es capaz de darla. Por eso no es malo frenar. Mejor tener una vacuna más tarde pero eficaz.