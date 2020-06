Fernando Simón: "Yo apenas salgo a la calle"

"Estamos más o menos controlando la epidemia"

Por último cuestionado por los periodistas al respecto de la desescalada, tras conocerse que el 52% de la población de la población española discurrirá a partir del lunes por fase 3, mientras un 45% lo hará en la fase 2, y preguntado concretamente al respecto de si en estos días se ha detectado un volumen de gente demasiado alto para la fase en que se encuentran y si se están respetando las medidas decretadas, Simón ha revelado: “Yo apenas salgo a la calle, con lo cual es difícil que yo tenga una percepción personal de qué es lo que está pasando. Lo más que puedo es hablar de los comentarios a mi alrededor. Yo por lo poquito que veo, --porque además mi confinamiento va a durar un poco más, porque apenas puedo caminar por la calle--, sí que parece que haya más gente para las fases en que algunas comunidades están, pero al mismo tiempo da la sensación de que la gente es muy consciente de la situación. No todos. Hay grupos que no respetan todas las medidas, pero creo que la mayor parte de la población respeta en general las distancias. Sí que hay todavía una percepción suficiente del riesgo para que las medidas no se relajen demasiado”, ha dicho.