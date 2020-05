Simón: “Podemos estar muy cerca de tener el virus en niveles prácticamente indetectables”

No obstante, y pese a la afirmación, ha incidido en la necesidad de permanecer cautos y sí que ha trasladado una preocupación muy específica al referirse a Cataluña. Como ya sucediese ayer, en su comparecencia ha evitado dar datos de la comunidad autónoma al no haber podido efectuar correctamente su validación de acuerdo a los nuevos sistemas de vigilancia e información. En este sentido, tan solo han podido aportar datos validados de los fallecidos: tres en el último día, pero no hay más información relativa a los diagnósticos o los casos notificados.

"Los datos de Cataluña nos han preocupado mucho"

Señalando que “un tercio de los casos notificados provienen de esta comunidad”, ha ahondado en la cuestión del problema de validación que están experimentando: “A nosotros nos han sorprendido los datos de ayer y los datos de esta mañana. Nos han preocupado mucho. Tenemos una interacción importante con Cataluña para tratar de evitar que esto se convierta en un problema, porque Cataluña, en principio, hasta no hace mucho estaba notificando bien. Estamos interaccionando con ellos y tratando de entender los problemas que ha habido. Tanto las autoridades de Cataluña como el Ministerio de Sanidad estamos pendientes porque no es baladí que no podamos saber qué es lo que está pasando realmente en Cataluña. Sabemos que está asociado a una zona concreta, que no es toda Cataluña, pero nos preocupa. Si no se soluciona este problema en los próximos días a un nivel más alto tendrán que tener las discusiones necesarias para garantizar la seguridad no solo de todos los catalanes sino de todos los españoles”, ha manifestado.