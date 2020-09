Fernando Simón: “Hay que pensar sí o sí en reforzar la atención primaria y salud pública"

En la última semana se han notificado 597 nuevos brotes, con un total de 3.700 casos asociados

Ahora hay alrededor de 7 casos por brote, mientras en las semanas previas era de 10

En las últimas 24 horas Sanidad suma otros 3.607 contagios

El director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, ha comparecido en Moncloa como cada lunes y cada jueves para hacer balance del coronavirus en España, donde hoy ha dejado otros 3.607 contagios en las últimas 24 horas según los datos del Ministerio de Sanidad.

En los últimos 14 días, la incidencia acumulada (casos diagnosticado por 100.000 habitantes)

es de 212, una cifra que, ha dicho el epidemiólogo, “se ha mantenido estable casi a lo largo de toda la semana”, lo que implica que “se ha reducido mucho la velocidad de notificación de casos por diagnóstico”.

En este sentido, ha recordado que “a medida que aumenta el número de casos aumentan los posibles retrasos en la notificación porque hay una acumulación de fichas”, pero ha manifestado que, aunque no se pueda garantizar la estabilidad, “el incremento de casos será probablemente más lento que en las semanas previas”.

A este respecto, una vez más, Fernando Simón ha señalado que del total de casos diagnosticados el grueso de los nuevos contagios se sitúan en la Comunidad de Madrid. Aquí, ha dicho, se producen “el 30% de los casos” diagnosticados, mientras que en la distribución de los positivos le sigue Cataluña, con un 13%, seguida de “las comunidades que más estaban notificando durante el último mes y que, aunque siguen una tendencia descendente, todavía están contabilizando cantidades relativamente importantes”. Éstas son, entre otras, Aragón, con un 3%, y País Vasco, con alrededor del 8%.

A este respecto, tras valorar nuevamente el “incremento sustancial” del esfuerzo y la capacidad de diagnóstico, subrayando que hemos pasado de 516.000 PCR realizadas hace 3 semanas a 593.741 durante la última semana del 24 al 30 de agosto, Simón ha precisado que la positividad registrada ha sido del 11%, con cifras más elevadas, obviamente, en los lugares donde más transmisión hay, como Madrid.

“El número de PCR por cada 100.000 habitantes es un número de alto. 1.262,57 PCR por cada 100.000 habitantes, una cifra muy alta ahora mismo; en el rango de los países más altos de la comunidad europea. Son cifras muy adecuadas”.

La ocupación hospitalaria se mantiene en el 6%; un 16% en Madrid

Por otro lado, ahondando en las cifras, Fernando Simón ha señalado que con fecha de defunción en los últimos 7 días se han contabilizado un total de 191 muertos por covid-19, si bien, ha alertado, algunas comunidades no han actualizado el dato, algo que ha esperado que realicen “lo antes posible”.

A este respecto, ha vuelto a incidir en que la distribución de los fallecidos sigue siendo variable, “teniendo peso la Comunidad de Madrid”, seguida de otras como Cataluña, Castilla y León o Andalucía, entre otras.

“La comunidad que más está notificando va a seguir siendo la misma por las cifras que estamos observando”, ha dicho, volviendo a señalar a la capital.

Respecto a la situación hospitalaria, por su parte, Fernando Simón ha indicado que tenemos 7.194 ingresados por coronavirus, precisando que ayer se dieron 810 altas y hubo un total de 1.067 ingresos. “Si bien no están exactamente parejos, las altas no están muy altas de los ingresos, lo que hace que podamos mantener un control de la sobrecarga hospitalaria, que ahora mismo se mantiene en un 6% como en estos últimos días. Esta carga no es homogénea tampoco por las comunidades autónomas. Aquella con una mayor incidencia tienen mayor carga hospitalaria. En este momento la de mayor incidencia es la Comunidad de Madrid, con un 16%, pero también hay otras como Aragón con un 12%, Baleares con un 11%, País Vasco con un 8%...”, ha detallado, matizando no obstante que estas tres últimas “aunque siguen manteniendo una ocupación relativamente alta, están descendiendo progresivamente y llevan ya algunos días con más altas que ingresos hospitalarios”.

“El contraste lo tenemos en la Comunidad de Madrid, que sigue haciendo un número de ingresos superior al de altas hospitalarias y ese porcentaje de ocupación, aunque muy lentamente, va ascendiendo”, ha dicho, citando a continuación también a Cantabria y Castilla-La Mancha y Murcia por mantener ingresos superiores a las altas, aunque “los volúmenes que manejan son muy diferentes”.

“La cifra de casos por brote se está reduciendo”

Tras aseverar que el número de asintomáticos se sigue manteniendo como en las últimas semanas, con “aproximadamente en torno al 40-45% de asintomáticos”, apuntando que en los últimos dos-tres-cuatro días estamos en cifras superiores que llegan por encima del 55% del total de casos que se diagnostican, Simón ha dado paso a la tradicional ronda de preguntas de los periodistas y ha aclarado la situación de los brotes en España.

“En la última semana se han notificado 589 nuevos brotes, con un total de 3.700 casos. La cifra de casos por brote se está reduciendo respecto a las semanas previas. En el total tenemos 3.061 brotes para 29.500 casos, lo que da alrededor de 10 casos por brote de promedio, mientras que ahora tenemos 589 brotes para 3.700 casos, lo que da alrededor de 7 casos por brotes, lo cual quiere decir que se va controlando el impacto en los brotes”, ha dicho.

A este respecto, el epidemiólogo ha dicho que quería dar “una buena noticia”, y es que “todo el trabajo que se ha realizado con los brotes relacionados con el ocio nocturno hace que los brotes de este ámbito se vayan reduciendo y, además, que el número de casos por brote en este ámbito también se va reduciendo. Es cierto que los brotes en el ámbito social siguen siendo el 36% de los casos. Hasta ahora representaban un porcentaje mayor de casos que de número de brotes. Esto implica que las acciones que se han hecho en el ámbito del ocio nocturno, del as grandes agrupaciones de gente y las fiestas familiares y de amigos, los eventos sociales… está dando sus frutos y está reduciéndose el número de casos por brote de manera sustancial. Además, se está ralentizando o reduciendo el número porcentual de brotes en el ámbito social respecto a lo que observábamos en semanas anteriores. Eso es bueno”, ha destacado.

Por otro lado, ha dicho que “los brotes en centros sociosanitarios ahora representan más porque se reducen los brotes sociales, pero han tenido un cierto incremento suave y lento, representando el 10% del total de los brotes nuevos notificados y el 14% de los casos, lo cual nos tiene que preocupar porque son los grupos vulnerables, pero las cifras distan mucho de ser lo que se observó en marzo y abril. Estamos en un total de 60 brotes para un total de 532 casos, lo que da un total de 8,9 casos por brotes, y un porcentaje importante de esos casos son trabajadores. Quiere decir que la situación es relativamente favorable”, ha apuntado.

"No me parece lógico plantear un confinamiento en Madrid"

Preguntado expresamente por la situación en la capital de España, una vez más, Simón ha dejado claro que "Madrid es la comunidad autónoma que, por supuesto, más nos tiene que preocupar a todos", pero ha descartado su confinamiento: “No me parecería ahora mismo lógico plantear un confinamiento de Madrid porque no estamos en una situación que lo requiera. Sí que es verdad que en algunas zonas tiene que plantearse. Sobre la mesa siempre está, y si se tiene que realizar se tendrá que realizar. Se ha demostrado durante la pandemia que cuando hay que tomar medidas contundentes se ha hecho, pero no quiere decir que el que esté sobre la mesa signifique que se vaya a implementar rápidamente, a no ser que cambien drásticamente las situaciones. Yo creo que Madrid tiene otras alternativas que no sea el confinamiento de Madrid para actuar. Hoy o mañana va a comunicar algunas de ellas”, ha contestado.

Reforzar "sí o sí" atención primaria y salud pública