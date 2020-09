La fuga de talento sanitario y la falta de plazas MIR la pagamos cara ahora en plena pandemia

El coronavirus ha puesto en evidencia ala realidad de la sanidad española. Una de las mejores del mundo, sí, pero arrastra taras importantes. Ahora nos hemos dado cuenta de que la fuga de talento sanitario no es buena idea. Cada año se licencian 11.000 médicos pero ahora nos hacen falta más. O al menos, que no haya 2.500 que cada año se quieren ir porque pese a que el Estado gasta 200.000 euros en formar a un MIR no le da el trabajo que le impide irse fuera. Y se van.