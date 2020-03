El Gobierno vasco busca médicos con urgencia por culpa del coronavirus: 100 están en cuarentena

Asimismo, se dice a los profesionales de la salud que tengan fiebre o infección respiratoria aguda que no acudan a su puesto de trabajo y contacten con Salud Laboral. En los hospitales, solo una persona podrá acompañar a cada paciente y estos acompañantes "no deberán tener fiebre ni síntomas respiratorios agudos". Además los enfermos no podrán salir de sus habitaciones. Además, en los centros en los que se detecte algún caso de coronavirus se suspenderá la actividad docente , ya sean prácticas de pregrado o de otro tipo.

Los requisitos para poder acceder a las plazas:

a) Tener cumplidos los 16 años y no superar la edad legal de jubilación.

b) Tener la nacionalidad de alguno de los Estados miembros de la Unión Europea, o ser nacional de algún Estado al que, en virtud de la aplicación de los Tratados internacionales celebrados por la Unión Europea y ratificados por el Estado español, le sea de aplicación la libre circulación de trabajadores. También podrán participar el cónyuge de los nacionales de los Estados miembros de la Unión Europea, siempre que no esté separado de derecho, así como sus descendientes y los de su cónyuge, siempre, asimismo, que ambos cónyuges no estén separados de derecho, sean estos descendientes menores de veintiún (21) años o

mayores de dicha edad que vivan a sus expensas. Asimismo, podrán tomar parte las personas extranjeras no incluidas en los párrafos anteriores residentes en el estado español. Si resultaran seleccionadas, deberán

acreditar la posesión de la autorización administrativa para realizar la actividad objeto del contrato con carácter previo a la formalización de éste, siendo que su relación con la Administración podrá ser únicamente bajo contrato laboral.

c) Titulación. Haber obtenido o haber abonado los derechos para obtener uno de los siguientes títulos: Licenciatura en Medicina o Grado en Medicina.

d) No padecer enfermedad o defecto físico que impida el normal desempeño de los servicios que se hayan de prestar, sin perjuicio de las medidas que puedan adoptarse para adaptar el puesto de trabajo en función de las necesidades concretas de las personas con discapacidad.