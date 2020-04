El Gobierno zanja el debate: los niños no podrán salir a la calle

El ministro de Sanidad, Salvador Illa , ha asegurado este viernes que "nada gustaría más" al Gobierno que poder anunciar medidas más permisivas como que los niños puedan salir a la calle, pero lamentablemente "todavía no es momento" de hacerlo.

"Créanme que nada nos gustaría más que poder anunciar medidas más permisivas en este sentido, pero de momento pensamos que no es el momento", ha lamentado Illa. El Gobierno seguirá así "actuando con máxima cautela y prudencia" y, en cuanto vea "posible" suavizar las medidas, "en este sentido o en algún otro", lo hará, ha zanjado. Ignacio Aguado había aventurado la posibilidad de hacerlo , pero las cifras aconsejan ser precavidos.

La infancia es un vector de transmisión del virus

La idea de que los niños vuelvan a salir a la calle en compañía de uno de sus padres como han hecho algunos países europeos, que también permiten salir a correr, ha sobrevolado en las últimas semanas, pero siempre ha sido desmentida por el Gobierno. Los niños no tendrán un permiso especial para salir a la calle en momentos puntuales del día durante el confinamiento por el coronavirus, como sí se está produciendo en otros países europeos, ha dejado claro el ministro de Sanidad, Salvador Illa. El motivo lo tienen claro: "La infancia es un vector de transmisión del virus. Sabemos que las restrictivas medidas alteran mucho la cotidianidad de las familias, pero si no pensáramos que son absolutamente necesarias, no las haríamos".