Llega el frío y con él la gripe: mitos, verdades y consejos para superarla

La gripe es un importante problema de salud, tanto por la mortalidad que puede provocar directa o indirectamente, como por las c omplicaciones que puede ocasionar y los costes económicos y sociales que origina. La proporción de población afectada durante las epidemias anuales oscila entre el 5 y 15% en poblaciones grandes, y es superior al 50% en grupos de población cerrados como internados escolares o asilos.

Mitos de la gripe

No es que la gripe se tenga por culpa del frío , sino que el virus aparece con él y ya estamos en noviembre, la época en la que esta arranca. La única forma de coger la gripe es exponiéndote al virus que la contagia. Por lo tanto son las personas las que la transmiten fundamentalmente por vía aérea mediante gotitas que son originadas al hablar, toser o estornudar por la persona enferma y que alcanzan a una persona sin gripe pero capaz de padecerla . El virus entra en la nariz, garganta o pulmones de una persona y comienza a multiplicarse causando los síntomas de la gripe . También puede transmitirse, con mucha menos frecuencia, por contacto directo, por ejemplo cuand o una persona toca una superficie que contiene virus de la gripe -por ejemplo la mano de un enfermo- y posteriormente se toca su nariz ó su boca.

Los síntomas de la enfermedad comienzan de 1 a 4 días después de que el virus entra en el organismo. Algunas personas son infectadas por el virus de la gripe pero no desarrollan síntomas de la enfermedad, sin embargo estas personas sí que pueden transmitir la enfermedad a otros.

No es lo mismo un catarro que una gripe

No hay que tomar antibióticos

La receta para acabar con la gripe se sabe, pero solemos sin motivo real abusar o tirar de los antibióticos. En un país en el que, según acaba de publicar la OCDE en el informe ‘Salud en un vistazo 2019’, un tercio de los medicamentos que se venden en España son sin receta. Así que parece una costumbre el hecho de ir a por un antibiótico para curar la gripe. Error. También hay gente que considera que tiene más posibilidades de cogerla, o considera que esta no sirve, si se vacuna. No es cierto. La vacuna previene entre el 70% y el 90% de la posibilidad de padecer la gripe en personas sanas jóvenes. No es infalible, pero es tremendamente eficaz,