¿Tienes halitosis por llevar la mascarilla, o no tiene nada que ver? El mal aliento preocupa a una buena parte de la población que no sabe por qué la sufre o cómo evitarla. Los mitos que rodean a este problema pueden llevarte a empeorar tu salud dental o a pensar que no tiene solución, pero lo cierto es que, en su mayoría, esos mitos son falsos.