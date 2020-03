Las dos caras de Haro, un pueblo marcado por el coronavirus

Todas las funciones del consistorio jarrero seguirán desarrollándose, en su interior, con total normalidad para que no se vea afectada su actividad y se paralice la actividad municipal. El único cambio es que todos los trámites administrativos se ejecutarán desde este momento a través de la sede electrónica: www.haro.org , por teléfono y vía email.

La actividad del ayuntamiento no se suspende sino que todas las gestiones deberán realizarse de manera electrónica o en su defecto a través de los teléfonos que se han habilitado a tal efecto. Con este fin se ha designado un número de teléfono y un funcionario para atender a los ciudadanos en cada una de las áreas administrativas o departamentos de la administración jarrera.

Junto con esta realidad convive otra en la que los ciudadanos sacan a sus hijos al parque. "Aquí podemos entrar y salir como queramos, yo he estado en las campus de fútbol con mis hijos. Y me los llevaré al campo. Hay casos, pero no es tan extremo", dice una de las vecinas, que cree que el exceso de información está provocando que se exagere la realidad de Haro. Son las dos caras de un pueblo.