Un experto avala la teoría de que la hepatitis aguda infantil es un "efecto perverso" del coronavirus

"En estos dos años los niños más pequeños no han tenido contacto con otros o lo han tenido con mascarilla y no se han infectado de forma natural" con lo que "ahora, al volver a la situación anterior la infección es más grave" y llega a afectar al hígado "algo que sabíamos que podía ocurrir pero no se veía".

Así, admite, la covid ha podido tener "un efecto perverso" en estos casos, porque la protección de los niños "ha hecho que no estén expuestos al mecanismo natural de inmunidad".