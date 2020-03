La historia de Hermann, el octogenario con alzhéimer que toca la armónica y cree que los aplausos de los balcones son para él

Es una de las historias que demuestran que salir a aplaudir a los balcones tiene muchos efectos curativos . Hermann Schreiber es octogenario como su esposa, Teresa Domínguez. Los dos sufren alzhéimer . Ella, gallega, dominaba el alemán, pero ya no. Ni siquiera habla. Él, oriundo del país germano , no recuerda apenas el español que tanto controlaba . Pero de lo que no se olvida es de tocar su inseparable armónica. La historia la cuenta la agencia EFE, y es una de las más emotivas y humanas de este tiempo de histeria, de miedo.

Aprendió la técnica a los cinco años , en ello se entretenía mientras su madre preparaba mantequilla y ahora, cada día, cuando la gente aplaude a los sanitarios desde sus balcones, él acude presto a su ventana, en la ciudad de Vigo. Cree que esos vecinos de las casas de al lado son su público y no duda en ofrecerles un auténtico recital con ese instrumento de viento que siempre lo ha acompañado. Otros músicos hacen lo mismo en otros rincones de España y su público es real. El de Hermann no lo es, o al menos, eso parece aunque nunca se sabe. Lo importante es que él lo siente así.

"No sé si he creado un monstruo, porque ahora Hermann ensaya todo el día", cuenta emocionada, y no duda en confesar el enorme cariño que siente hacia el intérprete al que el estado de alarma no frena. "Simpático, muy sensible, de emoción fácil". Así lo define.