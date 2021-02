Un día en la UCI del Hospital de La Princesa viendo la batalla por respirar y superar las secuelas del covid

Jorge está aprendiendo a respirar. Tiene 42 años y lleva 40 días en la UCI . Su fisioterapeuta practica con él. Utiliza técnicas de movimiento y de fisioterapia respiratoria. Le tuvieron que hacer la traqueotomía pero no es lo único, aunque sea lo evidente; hay muchas más señales en su cuerpo dolorido. Las secuelas del COVID son brutales. La “UCI da vida pero hay que dar calidad a esa vida ” nos explica María Segura , la fisioterapeuta.

Juana está mejor pero todavía respira con dificultad. Durante la sesión tiene que parar a coger aire. Se ahoga cuando nos cuenta cómo cree que se contagió. Cree que fue el repartidor de la compra que subió a su casa. Pero las fechas no cuadran. A los dos días se estaba “muriendo” dice. Su marido y su hija han pasado la enfermedad en casa. Ella sigue en la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital de La Princesa. Juana se lamenta al pensar en la gente que no respeta las normas y ni se imaginan el padecimiento de los enfermos de la UCI. “No estoy bien, a veces tengo arrebatos y siento que me falta la vida”. Le falta la vida porque le falta el aire.