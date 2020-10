Identificados dos marcadores de daño cardíaco como predictores de riesgo pacientes con covid19

Mediante una analítica

Los porcentajes de mortalidad y de necesidad de ventilación mecánica en los pacientes que presentaban estas cifras elevadas de los marcadores eran mucho más elevadas que en los que no los presentaban. En el caso de la troponina-T, del 39,1%, respecto a solo el 9,1%, y en el de NT-proBNP, del 42,6% respecto al 6,8%.

El 62% necesitaron algún tipo de ayuda para respirar

Los pacientes con síntomas menos severos o que pudieron ser tratados a domicilio no presentaban daño cardíaco, por la cual cosa, los investigadores deducen que se trata de un elemento importante en el pronóstico del paciente y a la hora de iniciar el tratamiento. Una cuarta parte de aquellos que necesitaron hospitalización, pero no soporte ventilatorio, sufrían daño cardíaco, cifra que se elevaba a un tercio en los que sí necesitaron soporte ventilatorio, pero no ventilación mecánica, y a la mitad en los que sí que lo necesitaron.