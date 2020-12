Illa sobre el contagio en las cenas familiares: "No podemos poner un policía en cada casa"

"Yo no sé si somos conscientes de lo que acordamos el otro día. Acordamos no movernos ". Es una de las frases de Illa sobre las restricciones del Plan de Navidad del Gobierno que sigue recibiendo críticas por la inclusión del término allegados y por la manga ancha en las reuniones familiares cuando ya se sabe que son uno de los principales focos de contagio.

Illa ha comparecido junto a la directora general de Salud Pública, Pilar Aparicio, para presentar la campaña de Navidad del Ministerio de Sanidad para animar a seguir las medidas de prevención contra el coronavirus y no bajar la guardia a pesar de todas las fiestas que vienen. "En estos momentos, el ámbito familiar y social es donde se produce la mayoría de brotes. Es donde relajamos más nuestro comportamiento. Además, este tipo de encuentro ahora se celebra en ambientes cerrados por razón del clima”. Por eso mismo considera Sanidad que el civismo de los españoles es más necesario que nunca. "No podemos poner un policía en cada casa, pero no hace falta. Respecto al plan de Navidad y el máximo de 10 personas, la recomendación es que cuanto más restrinjamos los contactos, mucho mejor", ha señalado el ministro Illa.