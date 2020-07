Illa pone fecha a la vacuna contra el coronavirus: segundo trimestre de 2021, y pronostica más rebrotes

En su intervención en la clausura la 29 Escuela de Verano de Cohesión Social, Ciudadanía y Bienestar de la Diputación de Barcelona, Illa ha subrayado que, mientras no llegue la vacuna o un tratamiento, la población debe acostumbrarse a convivir con el virus sin miedo pero con respeto. "Hay brotes y seguirá habiéndolos", ha insistido el ministro, que ha enfatizado en la necesidad de detectarlos precozmente y actuar con rapidez para controlarlos. "Mientras no tengamos una vacuna o tratamiento, habrá brotes. Si somos capaces de actuar rápidamente no debe preocuparnos más de la cuenta", ha subrayado.