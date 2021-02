Sanidad considera en un informe de septiembre qué eventos son de alto riesgo: el 8M, encaja

El informe dejaba claro que un elemento de partida en la evaluación del riesgo, que deberá realizar las autoridades de salud pública o quien la comunidad autónoma determine, es la situación epidemiológica, que debe constatar un nivel bajo de transmisión en la comunidad autónoma, provincia, municipio o unidad territorial en el que se desarrolle el evento. Es cierto que en Cataluña se han celebrado unas elecciones -y los datos no parece que hayan ido a mejor-, pero correr riesgos en plena mitigación de una tercera ola con las variantes del coronavirus en plena ebullición no parece lo más lógico. Y más cuando se ha hecho que el sector de la hostelería sufra como pocos las medidas restrictivas para acabar con los contagios.

En este contexto, la ministra de Sanidad, Carolina Darias, fue tajante. No ha lugar, dijo preguntada al respecto. Llama la atención que uno de los responsables de la elaboración de este estudio, Fernando Simón no lo haya sido tanto al comparar los pasos de Semana Santa, que visto lo visto y con toda lógica no se van celebrar, con las manifestaciones del 8M, señalando las diferencias entre ambos acontecimientos. Cierto que las hay, pero añadir incertidumbre a escasos días para el 8M no ayuda.