Carolina Darias, tajante respecto a las manifestaciones en el 8M: "No ha lugar"

La ministra insiste en que no hay que dejarse llevar por una evolución que, aun siendo favorable, no nos pone todavía, en absoluto, en un lugar en el que podamos bajar la guardia: “ Todavía nos queda mucho camino hasta estar por debajo de 50 casos por 100.000 habitantes . Estamos en el camino, pero nos queda mucho camino por recorrer, especialmente con la irrupción de las variantes ”, ha dicho, lanzando un aviso que recuerda la amenaza que tenemos por delante.

La variante británica deja ya 898 casos en España

“No ha lugar” para manifestaciones como la del 8M

Durante la tradicional ronda de preguntas de los periodistas, Carolina Darias, siguiendo con esa llamada a la prudencia y la cultura del cuidado, ha sido absolutamente tajante al ser cuestionada al respecto de la posibilidad de que se lleven a cabo distintas manifestaciones multitudinarias el 8M: “Por coherencia con la petición que estoy haciendo de una llamada a la responsabilidad a todos para seguir con la cultura del cuidado y la prevención, puesto que todavía estamos en una situación en que hemos pasado de riesgo muy alto extremo a una situación de riesgo alto… lo que se me está planteando no ha lugar. No ha lugar. Lo digo sin ningún tapujo, y creo que estoy siendo clara y diáfana. La situación epidemiológica de nuestro país no permitiría ni se entendería llevar a cabo los actos que usted está comentando”, ha contestado la ministra a la pregunta, zanjando rápidamente la cuestión.