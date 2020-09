Los expertos aseguran que la estrategia de inmunidad colectiva frente a la covid19 es "peligrosa"

Desde la Organización Mundial de la Salud , apuntan, la " inmunidad colectiva " se suele discutir en el contexto de las vacunas , no como una respuesta a una pandemia . "Normalmente cuando hablamos de inmunidad colectiva, hablamos de cuánta población necesita vacunarse para tener inmunidad al virus (al patógeno) para que la transmisión ya no se produzca, o sea muy difícil para un virus o un patógeno transmitirse entre personas", comentó la líder técnica de la OMS para la respuesta al coronavirus Maria Van Kerkhove , durante una conferencia la pasada semana.

Suecia registra una cifra mucho mayor en muertes de COVID-19 por millón de personas que la de sus vecinos

"Cuando la mayoría de la población es inmune a una enfermedad infecciosa, se proporciona protección indirecta (inmunidad colectiva) a quienes no son inmunes a la enfermedad, al actuar como un baluarte contra nuevos aumentos repentinos de infecciones", comentaron Eric Orlowski, de la Universidad College London y el doctor David Goldsmith, en un estudio publicado por Journal of the Royal Society of Medicine a mediados de agosto.