Inmunidad innata: por qué algunas personas no se contagian de covid

En este contexto, un grupo de científicos de institutos y hospitales de Milán y Londres han hallado cuál es el principal motivo de que algunas personas no contraigan la covid en su organismo, según lo publicado en la revista ‘ Nature Inmunology ’. Sin embargo, existen otras situaciones como aquellas personas que superan la enfermedad de manera asintomática y al no realizarse una prueba de diagnóstico , no son contabilizados como infectados.

El informe 'Targets of T cell responses to SARS-CoV-2 coronavirus in humans with COVID-19 disease and unexposed individuals', ya desvelaba que un 38% de las personas sobre las que se realizó el estudio, todas ellas sanas, tenían inmunidad celular, de forma que sus cuerpos, pese a no haber tenido contacto alguno con el SARS-CoV-2, contenían una defensa celular importante.