Los investigadores temen que la variante Delta pueda afectar más a los niños al ser los únicos no vacunados

El inicio del curso escolar puede ser el escenario perfecto para que se expanda entre los menores no vacunados el coronavirus con la variante delta del SARS-CoV-2. Algunos estudios sugieren que podría causar una enfermedad más grave en las personas que no estén vacunadas. Ante esta fotografía y la combinación de factores expuestos, la pregunta es clara: ¿Cómo puede afectar a los niños, que serán los únicos que no estarán vacunados?