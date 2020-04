Italia alargará el confinamiento hasta el 2 de mayo y no descarta ampliarlo hasta el 16

"Hay que esperar al menos una o dos semanas"

"Los expertos estiman que para ver una disminución sustancial de las infecciones, será necesario esperar al menos 1-2 semanas , siempre que las medidas de distanciamiento social se mantienen. Lo que es reconfortante son los números sobre los sanados, 1.431 más ayer, y la caída en las hospitalizaciones , especialmente en cuidados intensivos", expuso para argumentar que las medidas de confinamiento que tanto han reclamado los chinos a los europeos. Si las medidas de restricción de movimientos no son exhaustivas y las de protección generalizadas, igual que los test rápidos, que se están convirtiendo en un quebradero de cabeza.

Borrelli dejño claro que todo dependería de la tendencia en los datos del coronavirus. E l 16 de mayo podría ser si la tendencia no cambia, como podría ser antes o después. Depende de los datos. La situación ahora es estacionaria, tenemos que ver cuándo esta situación comienza a disminuir. Sin embargo, no daría fechas. De aquí al 16 de mayo, podemos tener más datos positivos que nos aconsejan reanudar las actividades y, por lo tanto, comenzar la fase 2", ha destacado.

Italia, dice Borrelli, al menos respira

En cuanto a la polémica sobre la salida de los niños, Borrelli dijo que no estaba aún operativa. "La hora del aire es una medida que aún no está operativa, debemos tener cuidado, respetar las reglas de prudencia y el me quedo en casa ".