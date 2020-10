Javier Urra pide eliminar los mantras del 'todo irá bien' y avisa a los jóvenes: "Sepamos que esto no ha acabado"

Es fundamental, señala, hacerles ver a cada uno de ellos que son responsables particularmente de sus acciones y éstas pueden tener graves consecuencias para todos, como ha sucedido, por ejemplo, en el caso de la Universidad Politécnica de Valencia , donde el brote en torno a una residencia privada de estudiantes tras una fiesta deja ya 168 positivos. “Hace que los alumnos, compañeros de Ciencia de la Salud, no puedan hacer prácticas”, ha recordado, dirigiéndose a quienes no se comportan debidamente en el marco de la pandemia: “ Vuestra falsa seguridad hace que el resto seamos vulnerables ”.

"Sepamos que esto no ha acabado"

Cuestionado sobre qué se puede hacer para que muchos entiendan que los contagios pueden llegar a sus casas, a sus familiares, con consecuencias derivadas de la enfermedad que muchas veces son graves, pudiendo desembocar incluso en la muerte, Urra señala que “lo primero es quitar ese tipo de mensajes o de mantras que se han transmitido, como ’Todo irá bien’ o ‘saldremos más fuertes’”. “No. Todo no irá bien. No. Eso tiene que desaparecer. Ahora centrémonos en los muertos, en los heridos, en las traqueotomías, en la gente que ha quedado con daños irreversibles de por vida. Y sepamos que esto no ha acabado. Es lo que tenemos que ir transmitiendo”, ha subrayado, recalcando además que “desde luego, también de vez en cuando habrá que sancionar”. “La sanción es parte de la educación”, ha dicho.