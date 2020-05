La ‘jefa’ del coronavirus en Europa alerta: “Habrá segunda oleada, la pregunta es cuándo y cómo de fuerte será”

Andrea Ammon, directora del Centro Europeo para la Prevención y el Control de Enfermedades (ECDC) lo tiene claro. La pregunta no es si habrá una segunda ola de coronavirus ante la que habrá que estar preparados. Las preguntas son cuándo llegará y cómo de fuerte nos golpeará. En una entrevista de The Guardian.

"Observando las características del virus, observando lo que ahora emerge de los diferentes países en términos de inmunidad de la población, entre 2% y 14%, que todavía deja del 85% al 90% de la población susceptible: el virus está a nuestro alrededor, circulando mucho más que enero y febrero No quiero dibujar una imagen del fin del mundo, pero creo que tenemos que ser realistas. Que ahora no es el momento de relajarse".

Los gobiernos europeos han comenzado a flexibilizar sus restricciones de cierre, algunos en la medida en que los bares y restaurantes volverán a abrir pronto, otros de manera más tentativa. “Lo que vemos es la parte económica para las pequeñas y medianas empresas, pero también la experiencia de las personas que no pueden ejercer todas las libertades que normalmente tenemos: ir a donde nos gusta, estar con quién queremos ser. Y este es un cambio fundamental en nuestra forma de vida normal. La gente ahora piensa que se acabó”. Y no, el coronavirus no ha remitido y ya hay rebrotes hasta en China, que celebraba la victoria.