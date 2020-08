Un joven de 21 años, que pensó que había superado el coronavirus, casi pierde la vida dos semanas después

Spencer Rollyson , un joven de 21 años de la ciudad de Cocoa en Florida (EE. UU.) , afirma que experimentó síntomas leves de coronavirus en mayo y no le dio mucha importancia, sin embargo, semanas después, la enfermedad casi le quita la vida.

"Fue entonces cuando todo comenzó a apagarse. En dos días, mi cuerpo decayó rápidamente", atestigua Rollyson. La angustiosa experiencia del joven ilustra un punto que los expertos en salud han estado destacando en pacientes con coronavirus jovenes: mientras que muchos parecen pasar por la infección sin síntomas, todavía no se sabe cómo reaccionará cada individuo al virus.

De este modo, el joven manda este mensaje a todos aquellos con los que comparte edad a través de su entrevista en CNN: "El coronavirus casi me quitó la vida hace un mes. Así que no es algo con lo que se pueda jugar. Sólo ten cuidado, ponte la mascarilla y lávate las manos. No puedo insistir lo suficiente".