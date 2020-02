Kevin vive en una ciudad fantasma vigilada 24 horas: "Seis policías entraron en casa a tomarme la temperatura", reconoce. Desde la ventana de su casa Kevin contempla una ciudad fantasma y lo cierto es que la imagen no deja de ser desoladora. Parece una ciudad en guerra. No hay ni un alma por la calle. Como reconoce el propio Kevin "la idea es vivir en una burbuja para no infectarse, en mi urbanización no dejan entrar a nadie, se están realizando muchos controles".